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Омбудсмен предложил протестировать четырехдневную рабочую неделю

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© pixabay.com

© pixabay.com

Общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин выступил с предложением провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей.

По его мнению, протестировать этот режим можно на компаниях-добровольцах в течение года.

Порочкин считает, что необходимо проанализировать разные периоды и циклы работы, чтобы понять, на какие организации можно распространять такой режим, а на какие нельзя.

При этом он признался, что пока неясно, каким образом при переходе на четырехдневку удастся сохранить зарплату на уровне пятидневки — за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов.

Он также допустил, что подобная система может привести к снижению производительности или к увеличению фонда оплаты труда за счет найма дополнительного персонала. «Сокращение зарплаты пропорционально отработанному времени будет негативно воспринято сотрудниками», — предположил омбудсмен в интервью «РИА Новости».

© pixabay.com

© pixabay.com

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил о неизбежности перехода на четырехдневную рабочую неделю, отмечает агентство. Вопрос только в том, как и когда его станут проводить.

В начале марта московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю только для женщин. По ее мнению, на российских женщинах лежит двойная нагрузка: они должны и работать, и вести домашнее хозяйство. Один дополнительный выходной в неделю позволит им больше времени проводить с семьей и выполнять социальную роль «хранительницы домашнего очага».

В свою очередь, старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина полагает, что разрыв между зарплатами женщин и мужчин вырастет до 40% в пользу мужчин, если в стране будет введена четырехдневная рабочая неделя только для женщин. Кроме того, в России усилится гендерное неравенство, считает она.

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