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На Украине выявили «комбовирус»

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В Ивано-Франковской области Украины выявлен новый штамм коронавируса.

Информация о нем уже передана во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19.

«Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского, — рассказал Рубан в интервью vesti.ua. — Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ».

© pixabay.com

© pixabay.com

Глава Госпродпотребслужбы добавил, что комбовирус отличает агрессивность, а также способность быстро распространяться и заражать молодых.

Рубан уточнил, что «украинский штамм» выявили ученые украинского Института им. Громашевского около двух недель назад.

Позже он опроверг эту информацию, заявив, что «СМИ напутали», сообщается в Telegram-канале «РИА Новости».

Как отмечает газета «Известия», угандийский штамм COVID-19 был выявлен у семерых жителей Латвии.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что британский штамм коронавируса не представляет опасности для людей, которые уже получили иммунитет от более ранних разновидностей вируса в результате вакцинации или перенесенной болезни.

Она также сообщила, что выявляемые в мире новые мутации коронавируса, скорее всего, не ухудшают ситуацию с распространением инфекции. «Есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов — это британский штамм, британский вариант. Но при этом какого-то иного развития эпидроцесса в этих странах нет», — сказала она.

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