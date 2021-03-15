Хинштейн оценил законопроект о регулировании числа бездомных животных

Законопроект о регулировании регионами численности бездомных животных не может быть принят, считает глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн.

Он назвал данный законопроект довольно сомнительным, но признал при этом, что проблема действительно существует.

Ранее депутаты от партии «Единая Россия» Галина Данчикова, Марина Беспалова и Надежда Максимова внесли на рассмотрение Госдумы проект изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Парламентарии предлагают разрешить органам власти субъектов федерации осуществлять «собственное правовое регулирование численности бездомных животных, находящихся в приютах» на территории региона. Судя по тексту документа, речь идет об их физическом устранении.

Хинштейн подчеркнул, что он противник живодерен и убийств бродячих животных, однако существующую проблему необходимо решать.

«Регулярно получаю жалобы из Самары о стаях бродячих собак, нападающих на детей и терроризирующих целые дворы, — сообщил депутат в своем Telegram-канале. — Знаю, что подобное — происходит во многих других городах».

По его словам, несмотря на стерилизацию, поголовье бродячих собак не сокращается, но вопрос заключается в том, насколько это проблема закона или же его исполнения.

Он добавил, что в муниципалитетах на отловах бездомных животных годами «пилились» баснословные деньги. «Не удивлюсь, если сегодня те же „пильщики“ занимаются „гуманным“ содержанием и стерилизацией, столь же „успешно“ осваивая бюджеты», — подытожил Хинштейн.

В свою очередь во фракции «Единая Россия» заявили, что возврата к отстрелу бездомных животных не будет. Первый замглавы фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев сообщил, что законопроект не проходил через Координационный совет по законотворческой деятельности фракции и экспертно-консультативный совет фракции. «Поддерживать не будем», — пообещал он.

В свою очередь председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что законопроект противоречит самому духу законодательства, направленного на гуманизацию обращения с животными.

Он напомнил, что закон об ответственном обращении с животными уже в первый год своего существования доказал свою эффективность. Благодаря ему начали создаваться приюты для безнадзорных животных.

Бурматов обратил внимание на то, что предложения вернуться к убийству животных звучат от регионов, которые «даже не пытались исполнять федеральный закон» и не построили ни одного приюта. По его словам, другие регионы, буквально за два-три года вдвое сократили численность безнадзорных животных, не убив ни одной собаки.

«Решать проблему безнадзорных животных надо гуманными способами, делая добросовестно свою работу и исполняя федеральный закон, относиться к этому серьезно, потому что это вопрос эпидемической безопасности в том числе», — заключил он.