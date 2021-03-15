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От использования вакцины AstraZeneca отказались еще три страны

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Решение о временной приостановке использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca приняли власти еще трех европейских государств.

«Вакцинация от коронавируса вакциной AstraZeneca приостановлена в Германии в качестве меры предосторожности», — приводит Spiegel сообщение Минздрава страны.

Как пишет издание, федеральное правительство следует рекомендации Института Пауля Эрлиха.

О приостановке использования вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности также объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его выступление транслировал BFM TV.

По информации газеты la Repubblica, итальянское агентство по лекарственным средствам также решило продлить запрет на использование вакцины AstraZeneca на всей территории страны до дальнейших решений Европейского агентства лекарственных средств.

© pixabay.com

© pixabay.com

Более того, прокуратура итальянского города Биелла арестовала партию этой вакцины после смерти учителя музыки, которому был введен препарат. 57-летний Сандро Тоньятти скончался спустя несколько часов после вакцинации.

Из центров распределения будут изъяты 393 тысяч доз вакцины, сообщает агентство LaPresse.

Ранее стало известно, что использование вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили Нидерланды, Исландия, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и Дания.

На отказ нескольких стран от препарата сразу же отреагировали в фармкомпании. AstraZeneca заявила, что «хотела бы подтвердить безопасность своей вакцины против COVID-19 на основе четких научных данных».

Ранее от препарата AstraZeneca еще до начала вакцинации отказались в ЮАР. Фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом направила в Южную Африку более миллиона доз, но местные власти заявили, что вакцина малоэффективна. Поэтому в ЮАР было решено начать прививочную кампанию неутвержденной вакциной компании Johnson & Johnson.

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