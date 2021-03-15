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Песков прокомментировал публикацию в СМИ о «казнях» в Чечне

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в «Новой газете» публикацию о внесудебных расправах в Чечне.

Он заявил, что проверять достоверность данной информации должны правоохранительные органы, если увидят для этого основания.

Издание опубликовало уже второй с начала года материал о якобы распространенной в Чечне практике казней. В статье сообщается, что первую часть многолетнего расследования о казни 27 жителей Чечни «Новая газета» опубликовала 15 февраля. Речь в публикации идет о задержаниях чеченскими силовиками молодых людей в декабре 2016-го и январе 2017 года, а также об их дальнейшей судьбе.

«Мы видели эту публикацию, наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах. Поэтому если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться», — сказал Песков. — Поскольку мы к этим органам не относимся, то это не наша прерогатива».

Отвечая на вопрос журналистов об «особом» отношении чеченских силовиков к преступлениям, представитель Кремля отметил, что правоохранительные органы выполняют свои функции, никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может. По его словам, в силу особого характера деятельности правоохранительных органов лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости.

Песков еще раз напомнил, что подобные вопросы не входят в компетенцию Кремля, и попросил адресовать их силовым структурам.

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