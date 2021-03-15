Стали известны номинанты на премию «Оскар»
- 15 марта 2021, 16:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Объявлены претенденты на награды Американской киноакадемии. 93-я церемония вручения «Оскара» состоится 25 апреля.
На «Оскар» за лучший фильм номинированы 8 картин:
- «Земля кочевников»
- «Звук металла»
- «Манк»
- «Иуда и черный мессия»
- «Минари»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Отец»
- «Суд над чикагской семеркой».
«Оскар» за лучшую режиссуру будут оспаривать:
- Дэвид Финчер («Манк»)
- Ли Айзек Чун («Минари»)
- Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
- Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
- Томас Винтерберг («Еще по одной»).
За «Оскар» в номинации лучшему актеру поборются:
- Гэри Олдман («Манк»)
- Энтони Хопкинс («Отец»)
- Риз Ахмед («Звук металла»)
- Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
- Стивен Ян («Минари»)
- Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)
- Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»)
- Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)
- Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)
- Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).
За звание лучшего фильма на иностранном языке будут сражаться картины:
- «Лучшие дни» Дерека Цана
- «Коллектив» Александра Нанэу
- «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич
- «Еще по одной» Томаса Винтерберга
- «Человек, который продал свою кожу» Каутеры Бен Ханья.
А вот Лента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попала в пятерку номинантов на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке
Как писал ранее ridus.ru, 28 февраля в США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшей комедией был признан фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера, в котором рассказывается о том, как казахский журналист Борат отправляется в Америку, чтобы подарить вице-президенту Майку Пенсу обезьяну Джонни и порнозвезду.
В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина Хлои Чжао «Земля кочевников».
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