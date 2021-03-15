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Стали известны номинанты на премию «Оскар»

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© кадры из фильмов «Иуда и черный мессия», «Девушка, подающая надежды» и «Минари»

© кадры из фильмов «Иуда и черный мессия», «Девушка, подающая надежды» и «Минари»

Объявлены претенденты на награды Американской киноакадемии.  93-я церемония вручения «Оскара» состоится 25 апреля.

На «Оскар» за лучший фильм номинированы 8 картин:

  • «Земля кочевников»
  • «Звук металла»
  • «Манк»
  • «Иуда и черный мессия»
  • «Минари»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Отец» 
  • «Суд над чикагской семеркой».

«Оскар» за лучшую режиссуру будут оспаривать:

  • Дэвид Финчер («Манк»)
  •  Ли Айзек Чун («Минари»)
  •  Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
  •  Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
  • Томас Винтерберг («Еще по одной»).

«Манк» © Zuma\TASS

За «Оскар» в номинации лучшему актеру поборются:

  • Гэри Олдман («Манк»)
  •  Энтони Хопкинс («Отец»)
  •  Риз Ахмед («Звук металла»)
  •  Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
  •  Стивен Ян («Минари»)
  •  Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)
  •  Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»)
  •  Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)
  •  Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)
  •  Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

За звание лучшего фильма на иностранном языке будут сражаться картины: 

  •  «Лучшие дни» Дерека Цана
  •  «Коллектив» Александра Нанэу
  • «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич
  •  «Еще по одной» Томаса Винтерберга 
  • «Человек, который продал свою кожу» Каутеры Бен Ханья.

А вот Лента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попала в пятерку номинантов на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке

Как писал ранее ridus.ru, 28 февраля в США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшей комедией был признан фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера, в котором рассказывается о том, как казахский журналист Борат отправляется в Америку, чтобы подарить вице-президенту Майку Пенсу обезьяну Джонни и порнозвезду.

В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина Хлои Чжао «Земля кочевников».

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