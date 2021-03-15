Стали известны номинанты на премию «Оскар»

Объявлены претенденты на награды Американской киноакадемии. 93-я церемония вручения «Оскара» состоится 25 апреля.

На «Оскар» за лучший фильм номинированы 8 картин:

«Земля кочевников»

«Звук металла»

«Манк»

«Иуда и черный мессия»

«Минари»

«Девушка, подающая надежды»

«Отец»

«Суд над чикагской семеркой».

«Оскар» за лучшую режиссуру будут оспаривать:

Дэвид Финчер («Манк»)

Ли Айзек Чун («Минари»)

Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Томас Винтерберг («Еще по одной»).

За «Оскар» в номинации лучшему актеру поборются:

Гэри Олдман («Манк»)

Энтони Хопкинс («Отец»)

Риз Ахмед («Звук металла»)

Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)

Стивен Ян («Минари»)

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)

Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»)

Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)

Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)

Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

За звание лучшего фильма на иностранном языке будут сражаться картины:

«Лучшие дни» Дерека Цана

«Коллектив» Александра Нанэу

«Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич

«Еще по одной» Томаса Винтерберга

«Человек, который продал свою кожу» Каутеры Бен Ханья.

А вот Лента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попала в пятерку номинантов на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке



Как писал ранее ridus.ru, 28 февраля в США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшей комедией был признан фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера, в котором рассказывается о том, как казахский журналист Борат отправляется в Америку, чтобы подарить вице-президенту Майку Пенсу обезьяну Джонни и порнозвезду.



В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина Хлои Чжао «Земля кочевников».

