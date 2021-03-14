Решение Пентагона оставить войска в Капитолии подвергли критике

Недавнее решение Пентагона оставить войска Национальной гвардии в комплексе Капитолия еще на два месяца подверглось критике как со стороны демократов, так и республиканцев.

Законодатели обеих партий выразили свое недовольство данным решением.

Политики справедливо задаются вопросом, чем вызвано дальнейшее присутствие военных и зачем оно необходимо. Демократы и республиканцы требуют разъяснений от полиции Капитолия, которая пока хранит молчание.

Как сообщает Business Insider, 11 марта лидеры комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил обеих партий призвали к сокращению численности бойцов Нацгвардии, заявив, что они «глубоко обеспокоены» все еще действующими мерами.

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«Мы не можем игнорировать финансовые затраты, связанные с этим длительным развертыванием, и мы не можем закрывать глаза на то, какое влияние оно вскоре окажет на общую готовность Национальной гвардии», — приводит издание совместное заявление республиканца Майка Роджерса и демократа Адама Смита.

Ранее стало известно, что в Пентагоне одобрили просьбу полиции Капитолия оставить около 2300 гвардейцев в Вашингтоне до 23 мая. По информации The Hill, дополнительные два месяца обойдутся в 111 миллионов долларов. В настоящее время Капитолий окружен забором с колючей проволокой, который не позволяет публике входить на территорию комплекса.

Как сообщал ridus.ru, в отчете ФБР указывается на то, что сторонники бывшего президента Дональда Трампа и приверженцы теории заговора QAnon также могут проявить себя 20 мая. В этот день республиканец якобы должен вернуться к власти при помощи военных.

Напомним, Нацгвардия охраняет Конгресс после штурма, который сторонники Трампа устроили 6 января. Они пытались помешать утверждению итогов выборов, названных кандидатом от республиканцев «сфальсифицированными».