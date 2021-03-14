Игрока «Локомотива» избили футболисты из команды соперника

Защитник юношеской команды ФК «Локомотив» Максим Шнапцев был жестоко избит в Москве.

На него напали несколько игроков футбольного клуба «Чертаново», с которым «Локо» играл в этот день.

Инцидент произошел в подтрибунных помещениях стадиона «Сапсан Арена» в Черкизово сразу после окончания матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

Как сообщает Baza со ссылкой на источники в полиции, игроки «Чертаново» подошли к Шнапцеву и стали в агрессивной форме задавать ему вопросы о его поведении во время матча. Спортсмены выразили свое возмущение якобы симуляцией Шнапцева и его попытками затянуть время.

Словесная перепалка переросла в драку, в результате чего Шнапцева стали избивать несколько человек. Сколько именно их было, он не успел сосчитать.

Итог потасовки оказался довольно плачевным: сотрясение мозга, ушибы и перелом носа.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента, пишет паблик. Нападавшим грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на появившееся в Сети видео с тренером, который отрабатывал с юными спортсменами навыки драки на льду.

Также ridus.ru писал о том, что в Туркменистане до смерти избили 14-летнего победителя чемпионата по дзюдо Сулеймана Турсунбаева. Это произошло после того, как он отказался поддаться на соревнованиях курсанту института МВД страны.