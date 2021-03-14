Власти ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле беспилотника ОБСЕ

Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле украинскими силовиками в Донбассе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Как заявил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики Яков Осадчий, командир 59-й бригады ВС Украины Геннадий Шаповалов отдал приказ препятствовать работе беспилотников СММ ОБСЕ с целью недопущения обнаружения военной техники в жилом массиве населенного пункта Троицкое.

«В результате чего в направлении БПЛА миссии был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций 59-й бригады, что не позволило наблюдателям зафиксировать нарушения противника», — цитирует Осадчего «РИА Новости».

Он также отметил, что Киев продолжает размещать вооружение и военную технику в подконтрольных населенных пунктах, нарушая тем самым дополнительные меры по перемирию.

Напомним, контактная группа согласовала 27 июля 2020 года дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Согласно им, вводится полный запрет на наступательные и диверсионные действия, любое ведение огня и размещение вооружения в населенных пунктах.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 26 июля 2020 года, стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и позитивно оценили согласование минской Контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.

Как стало известно 10 марта нынешнего года, между военнослужащими Вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики начались бои в поселке Михайловка (Золотое-5).

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов назвал «волну нарушений», совершенных украинской стороной на линии соприкосновения, целенаправленными действиями по приказу властей Украины.

