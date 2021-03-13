Глава Крыма назвал сумму, необходимую для опреснения морской воды в Ялте

В три миллиарда рублей обойдется система опреснения морской воды, которая будет использоваться для водоснабжения Ялты, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его мнению, гарантированный результат может дать только опреснение.

«Источники финансирования есть. В принципе, к работе приступили», — цитирует Аксенова ТАСС.

Он добавил, что динамика реализации проекта рассчитана на то, чтобы завершить работы до начала курортного сезона.

Как отмечает агентство, на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство РФ направит до 2024 года более 48 млрд рублей. Подготовленный по поручению президента России Владимира Путина комплексный план должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Напомним, водная блокада Крыма де-факто началась после его вхождения в состав России в 2014 году. Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивавший до 90% потребностей полуострова в пресной воде, поступавшей из Днепра.

В феврале в Киеве заявили о намерении «максимально исключить попадание днепровской воды в Крым», достроив дамбу на Северо-Крымском канале.

Более того, Украина сделает все возможное, чтобы помешать международному проекту по созданию установок опреснения воды в Крыму, пообещал в конце прошлого года глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Тем временем депутат парламента ФРГ Вальдемар Гердт (партия «Альтернатива для Германии») собирается поднять в бундестаге вопрос о водной блокаде Крыма. Он напомнил, что Германия вкладывает «миллионы евро» в развитие демократических процессов на Украине, которая при этом действует бесчеловечными средневековыми методами против «своих людей».