Суд Дагестана забрал у матери детей из-за татуировок и разноцветных волос

Решением суда у жительницы Дагестана Нины Церетиловой отобрали двух сыновей и дочь из-за «аморального» образа жизни, а именно татуировок, пирсинга, разноцветных волос и отсутствия хиджаба.

На самом деле поводом для судебного процесса послужило нежелание бывшего мужа Нины платить долги по алиментам, которые превысили 800 тысяч рублей.

До этого Магомед практически забыл про своих детей и строил новую жизнь в Москве сразу с двумя женами.

Как рассказала «360» сама Нина, инициатором развода стала именно она из-за постоянных побоев. Официально брак расторгли только в 2016 году, однако на алименты она подала сразу после ухода от мужа, в 2012 году — сначала на двух старших детей, а после рождения младшего сына и на него. Однако спустя несколько лет Церетилова отозвала эти заявления по просьбе мужа, а в 2018 году вновь их подала, поскольку поняла, что Магомед не собирается выполнять обещание помогать детям.

Вернувшись в Дагестан решать вопрос с накопившимися алиментами, он в начале 2020 года впервые выкрал детей. «Правоохранители вмешались и через четыре или пять дней детей мне вернули», — рассказала Нина в интервью телеканалу.

Вскоре Магомед заявил, что напишет заявление в суд, чтобы окончательно определить, с кем должны остаться дети. Летом 2020 года начались судебные разбирательства, и в результате суд вынес решение оставить детей с отцом.

«Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что Церетилова Н. Ш. ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. На ее теле изображены татуировки с надписями», — цитирует kp.ru решение суда.

Церетилова подала апелляционный иск, и дело передали в Верховный суд. После этого начали проводить различные экспертизы. Их цель была выяснить, какой у Нины на самом деле образ жизни, как к ней относятся дети и хотят ли они с ней жить.

По словам Нины, экспертиза показала, что никакого «аморального образа» жизни многодетная мать не ведет.

Однако в декабре 2020 года Магомед вновь выкрал детей: сыновей 14 и 8 лет, а также 11-летнюю дочь. Их мать заявила, что они не находятся с отцом. По ее словам, бывший муж просто передал детей посторонним людям, которые их укрывают, а сейчас перевозит от одних родственников к другим. При этом дети живут отдельно друг от друга.

Собеседница телеканала подчеркнула, что постоянно пишет заявления в опеку, в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в полицию, но ей отказывают, утверждая, что суд решил оставить детей с отцом. При этом Нина утверждает, что постановление еще не вступило в силу.

Она даже подавала в розыск, чтобы узнать, где находятся ее дети, но ответа до сих пор не получила.