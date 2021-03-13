«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в мире

Блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар», вышедший на экраны в 2009 году, вновь стал самым кассовым фильмом в мире.

По сборам он обошел кинокомикс 2019 года «Мстители: Финал».

Это стало возможным благодаря повторному прокату «Аватара» в Китае.

Собрав этой стране 8,9 миллиона долларов, фильм Кэмерона увеличил свою общую кассу до 2 798 579 794 доллара, сообщает Deadline. На счету ленты «Мстители: Финал» — 2 797 501 328 долларов.

«Аватар» удерживал лидерство в мировом прокате по кассовым сборам почти 10 лет — до апреля 2019 года, когда его обошел кинокомикс «Мстители: Финал».

кадр из фильма

Ранее сообщалось, что фантастический боевик «Аватар» может потеснить традиционную во время праздничных дней «Иронию судьбы». Аналитики медиасервиса MEGOGO предоставили ridus.ru данные о том, какие фильмы россияне предпочитали смотреть во время новогодних праздников. Эксперты отмечают, что за январские каникулы 2021 года зрительский интерес вырос на 34%.

Также ridus.ru писал о том, что чеченский писатель Руслан Закриев обвинил Джеймса Кэмерона в использовании при создании «Аватара» идей его романа «Секретное оружие», работа над которым началась в далеком 1996 году. Писатель намеревался отсудить у американского режиссера один миллиард долларов.