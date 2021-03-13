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Военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Казахстане

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кадр из видео

кадр из видео

В районе аэропорта Алматы разбился самолет Ан-26 погранслужбы Казахстана.

На борту воздушного судна находились шесть человек.

По предварительным данным, погибли четверо из них, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

Двоим удалось выжить. По информации Управления здравоохранения Алматы, они госпитализированы.

Опубликовано видео с места катастрофы.

Как сообщает в Facebook пресс-служба аэропорта, самолет упал при посадке. Он следовал по маршруту Нур-Султан — Алматы.

Крушение произошло в торце взлетно-посадочной полосы, уточняет ФАН.

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