МОК решил не принуждать участников токийской Олимпиады к вакцинации
- 12 марта 2021, 22:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Участников летних Олимпийских игр в Токио не будут заставлять делать прививки от коронавируса, заявил глава МОК Томас Бах.
Выступая на пресс-конференции в Лозанне, он пообещал не принуждать спортсменов к вакцинации.
В то же время Бах настоятельно рекомендовал национальным олимпийским комитетам поинтересоваться у властей своих государств насчет вакцинации спортсменов, передает «Интерфакс».
Ранее глава МОК сообщил, что участникам Олимпиады-2021 в Токио и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине предложат вакцинироваться китайским препаратом.
По его словам, за вакцину для олимпийских и паралимпийских команд заплатит МОК.
При этом Бах обратил внимание, что значительное количество спортсменов уже прошли вакцинацию в своих странах.
Он также выразил уверенность в том, что Олимпиада в Токио начнется, как и запланировано, 23 июля 2021 года. Решение по иностранным зрителям на трибунах будут принимать японские организаторы, добавил глава МОК.
Кроме того, Бах осудил идею бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за действий властей КНР в отношении уйгуров.
Напомним, Параолимпийские игры в Токио должны были пройти летом прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса ОИ-2020 перенесли на лето этого года. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа, Параолимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.
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