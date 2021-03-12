МОК решил не принуждать участников токийской Олимпиады к вакцинации

Участников летних Олимпийских игр в Токио не будут заставлять делать прививки от коронавируса, заявил глава МОК Томас Бах.

Выступая на пресс-конференции в Лозанне, он пообещал не принуждать спортсменов к вакцинации.

В то же время Бах настоятельно рекомендовал национальным олимпийским комитетам поинтересоваться у властей своих государств насчет вакцинации спортсменов, передает «Интерфакс».

Ранее глава МОК сообщил, что участникам Олимпиады-2021 в Токио и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине предложат вакцинироваться китайским препаратом.

По его словам, за вакцину для олимпийских и паралимпийских команд заплатит МОК.

При этом Бах обратил внимание, что значительное количество спортсменов уже прошли вакцинацию в своих странах.

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Он также выразил уверенность в том, что Олимпиада в Токио начнется, как и запланировано, 23 июля 2021 года. Решение по иностранным зрителям на трибунах будут принимать японские организаторы, добавил глава МОК.

Кроме того, Бах осудил идею бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за действий властей КНР в отношении уйгуров.

Напомним, Параолимпийские игры в Токио должны были пройти летом прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса ОИ-2020 перенесли на лето этого года. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа, Параолимпиада — с 24 августа по 5 сентября. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

