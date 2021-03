«Все из-за тайных комитетов»: певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми»

Популярный канадский певец Эйбел Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd, объявил бойкот престижной музыкальной премии «Грэмми».

Артиста возмутил тот факт, что в этом году он не был отмечен ни одной номинацией на эту награду, хот его хит «Blinding Lights» продержался 52 недели в топ-10 в чарте Billboard Hot 100.

Также остался без номинаций и альбом певца «After Hours», выпущенный весной 2020 года и ставший номером один по продажам в США.

«Все из-за тайных комитетов, — сообщил The Weeknd газете The New York Times. — Я больше не позволю своему лейблу выдвигать мою музыку на «Грэмми».

По данным издания, «тайные комитеты», о которых упоминает артист, представляют собой группу анонимных экспертов. Именно за ними остается последнее слово при выборе номинантов после их отбора членами Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

The Weeknd обвинил Академию в «коррумпированности», когда осенью прошлого года не увидел себя в числе номинантов на «Грэмми».

Не один он обвиняет учредителей премии в несправедливости и в предвзятом отношении к женщинам и темнокожим артистам. Примечательно, что последним темнокожим, получившим награду за лучший альбом года, был Херби Хэнкок в 2008 году.

63-я церемония вручения «Грэмми» начнется 15 марта в 03:00 по московскому времени.