Отказавшимся от услуг управляющей компании жителям Петербурга стали мстить

Жильцы одного из петербургских ЖК вынуждены были обратиться за помощью к правоохранительным органам после того, как управляющая компания начала им мстить за отказ от ее услуг.

В адрес жильцов, решивших создать собственное ТСЖ, сначала посыпались угрозы, а затем у наиболее активной участницы этой коммунальной битвы сгорел автомобиль.

По словам жильцов, представители управляющей компании действуют в стиле разборок 90-х годов: угрозы по телефону, разговоры тет-а-тет с бандитами, поджоги машин.

«У них было понимание, что большинство за ТСЖ. И каким-то случайным образом приходят какие-то мужики и начинают стучаться ко мне в двери», — рассказала в репортаже «РЕН ТВ» жительница ЖК «Жемчужный фрегат» Анна Эйснер.

Жильцы утверждают, что их регулярно донимают трое крепко сложенных незнакомцев, которые приходят домой, караулят у парадных, знают всех по именам и отчествам. Анна уже написала заявления в полицию и прокуратуру.

В управляющей компании отвергают обвинения в свой адрес, заверяя, что работают в рамках закона, и намекают, что Анна сама могла поджечь машину.

«Машина не так много стоит. Они решили создать свое ТСЖ. И здесь, вы понимаете, в ход идут уже все методы. Рейдерский захват и все», — высказала свое мнение телеканалу управляющая домом от УК «Содружество» Янина Хабарова.

Согласно еще одной версии коммунальщиков, от их услуг отказались из-за происков конкурентов, а ТСЖ — это просто прикрытие.

В частности, гендиректор УК «Содружество» Артем Матров считает, что у собственников не хватает определенного количества голосов, чтобы легитимно принять решение, и поэтому им пришлось пойти на такие крайние меры.

В свою очередь, Анна и ее соратники называют эти предположения бредом, уверяя, что коммунальщики борются не только за прибыль, но и за деньги застройщика. Дело в том, что дом приняли с трещинами, дырами в стенах, протечками, а гарантийный срок скоро подходит к концу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Между тем жильцы пытаются привлечь внимание СМИ, потому что беспокоятся за свою безопасность. Они даже боятся выходить из дома, которым решили управлять сами.