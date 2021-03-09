Роспотребнадзор: эпидемия COVID-19 идет на спад, но расслабляться нельзя

Эпидемия коронавируса (COVID-19) идет на спад. Число зараженных уменьшается, а темпы вакцинации растут. Однако расслабляться не стоит. Об этом рассказала в интервью ridus.ru заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Еще продолжают соблюдаться такие меры, как масочный режим и социальное дистанцирование. Данные меры, как показала практика, реально работают. В этом многие уже убедились. Даже те граждане, которые сначала относились к принимаемым мерам с некоторым скепсисом, — заявила эксперт.

Государство «приложило все усилия, чтобы борьба с коронавирусом проходила успешно», отметила Пшеничная.

«О полной победе говорить пока рано. Победа будет, когда в России перестанут фиксировать новые случаи заражения или, по крайней мере, они станут в каждым региона единичными. Но предпринимаемые совместные усилия государства и общества показывают, что мы на верном пути. Конечно, некоторое увеличение случаев заражения возможно весной, когда организм человека ослаблен недостатком витаминов и погодные условия способствуют активной циркуляции респираторных вирусов Роспотребнадзор прекрасно это понимает и держит ситуацию под контролем как на уровне страны, так и на уровне регионов. Расширяется объем тестирования, увеличиваются темпы вакцинации населения. Контролируемое Роспотребнадзором поэтапное снятие ограничений способствует тому, что Россия обходится сейчас без локдаунов, которые в последнее время вводили в ряде стран Европы. Еще у нас есть очень эффективное волонтерское движение, которое помогает бороться с пандемией со стороны гражданского общества. Как показывает международный опыт и опыт нашей страны, государства, где развито волонтёрство, значительно успешнее преодолевают пандемию», — заключила Наталья Пшеничная.

Ранее «Ридус» писал, что пандемия коронавируса не станет помехой для проведения переписи населения России в августе-сентябре текущего года.