Twitter и Facebook могут быть оштрафованы за поддержку незаконных митингов

Роскомнадзор направил в суд протоколы об административном нарушении в отношении зарубежных социальных сетей Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, Instagram и TikTok. Поводом для разбирательства стало нежелание онлайн-платформ пресекать распространение призывов к участию в несогласованных митингах.

«В судебный участок поступило два административных протокола в отношении Telegram, один протокол в отношении TikTok и по три протокола в отношении Facebook, Twitter и Google. По каждому из протоколов им грозит штраф от 800 000 до 4 000 000 рублей», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в суде.

Действия Роскомнадзора вполне оправданны и ожидаемы. С политикой двойных стандартов социальных сетей пора покончить. Они годами не удаляют деструктивный контент, допускают распространение противоправного политизированного контента, но при этом подвергают жесткой цензуре материалы российских СМИ и общественно-политических деятелей, объясняя это некими этическими нормами. Россия должна продолжать настаивать на том, что транснациональная структура не дает IT-корпорациям права пренебрегать законами тех государств, на территории которых они работают, — заявил в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

«В настоящее время по поручению президента России Владимира Путина уже разрабатываются дополнительные требования к цифровым гигантам по соблюдению национального законодательства. Речь идет в том числе и об открытии на территории нашей страны официальных представительств международных IT-компаний. Необходимо заставить IT-корпорации вернуться в русло правового диалога, чтобы они больше не нарушали законы России», — добавил эксперт.

Согласно действующим нормам, в случае повторного нарушения закона о недопустимости распространения противоправного контента размер штрафа может быть увеличен до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки, предупредили в Роскомнадзоре.