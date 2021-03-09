В Москву привезут скандальную выставку трупов Body Worlds

В Москву приедет знаменитая выставка Body Worlds. Экспозиция состоит из человеческих трупов и органов, обработанных с помощью пластинации. Этот уникальный метод бальзамирования, при котором удается сохранить клеточную структуру тела, был разработан анатомом Гюнтером фон Хагенсом.

Выставка пройдет в одном из павильонов ВДНХ. Москвичам и гостям столицы покажут более 100 пластинатов тел умерших и различных человеческих органов. По мнению авторов экспозиции, выставка имеет просветительский характер. Посетители смогут наглядно сравнить пластинаты органов здорового человека и человека, имеющего вредные привычки.

«Кроме того, в рамках экспозиции будут подняты вопросы влияния питания и занятий спортом на здоровье человека, что, безусловно, найдет отклик аудитории, которая понимает важность заботы о своем теле», — указано в пресс-релизе.



Некоторые представители Госдумы и российского экспертного сообщества восприняли новость о выставке, мягко говоря, без восторга.

Депутат нижней палаты Виталий Милонов призвал министра культуры Ольгу Любимову и министра внутренних дел Владимира Колокольцева обратить внимание на анатомическую экспозицию и дать ей правовую оценку. Особенно парламентария возмущает тот факт, что один из экспонатов выставки — совокупляющаяся пара.

«В действиях организаторов мероприятия, предусматривающего открыто издевательскую и оскорбляющую человеческое достоинство манипуляцию с трупами умерших людей и их отдельными органами, усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — приводит слова Милонова ФАН.

«Выставка проводится в павильоне ВДНХ, находящемся рядом с „Москвариумом“, который, как известно, является образовательной площадкой, и её активно посещают дети. Возрастное ограничение для посещения выставки установлено 12+. На наш взгляд, это недопустимо, и маркировку необходимо изменить на 18+», — добавила в интервью «Новым известиям» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

