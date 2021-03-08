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Определен участник «Евровидения-2021» от России

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© instagram.com/eurovision

© instagram.com/eurovision

Зрители праздничного концерта, прошедшего на Первом канале, выбрали исполнителя, который будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году.

Выбор пал на певицу Манижу.

При этом до самого начала концерта не было официального списка его участников. В результате же в национальном отборе приняли участие группа «#2Маши», Антон Беляев и Манижа.

Манижа © Владимир Гердо/ТАСС

Манижа © Владимир Гердо/ТАСС

«Это наш подарок, подарок Первого канала всем женщинам, которые любят современную музыку, любят конкурс песни „Евровидение“», — приводит «360» слова главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты.

Победителя определило sms-голосование.

Ранее стало известно, что группа Little Big не будет представлять Россию на «Евровидении-2021». Об этом коллектив сообщил 8 марта на своей странице в Instagram, отметив, что в нашей стране много талантливых исполнителей, и у каждого должна быть возможность показать себя за рубежом.

Напомним, в прошлом году на музыкальный конкурс должна была ехать фрик-рейв-группа Little Big из Санкт-Петербурга с композицией «Uno», однако из-за пандемии мероприятие было отменено.

«Евровидение-2021» должно пройти в Нидерландах с 18 по 22 мая. В каком формате можно будет увидеть конкурс, пока неизвестно. Прямая трансляция шоу традиционно должна быть показана по Первому каналу.

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