Видео: башкирский фермер составил поздравление с 8 марта из лошадей

В Иглинском районе Башкирии появилась необычная надпись, адресованная прекрасным дамам.

Фермер из Улу-Теляка Сагитзян Идиятуллин решил поздравить милых дам с Международным женским днем с помощью лошадей.

На заснеженном поле он выстроил из этих животных праздничную открытку. Мужчина согнал табун так, чтобы в итоге получилась надпись «8 марта».

Ее сняли на видео с высоты птичьего полета, используя квадрокоптер, сообщает kp.ru.

Ролик, выложенный в Instagram, фермер подписал так: «Долго искал открытку, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником 8 марта. Ничего не понравилось. Как говорится, хочешь сделать хорошо-сделай сам!!! Всех с праздником!».

Как писал ранее ridus.ru, в соцсетях набирает популярность уморительный видеоролик, приуроченный к Международному женскому дню. Три десятка мужчин из Санкт-Петербурга примерили на себя образ популярного певца Стаса Михайлова — и исполнили шлягер «Все для тебя».

Не менее феерично поздравляли женщин в Москве. Как ранее писал ridus.ru, столичный рок-музыкант Тим ASPER X оживил легендарную треш-песню «Бетономешалка», актуализировав ее к Международному женскому дню: праздничный ремейк хита группы «Кувалда» обзавелся названием «Букетомешалка» — и эта машина действительно проехала по столичным улицам на радость москвичкам.

