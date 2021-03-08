Москвичка пожаловалась на предприимчивость продавца магазина Xiaomi Russia

Жительница Москвы рассказала в Facebook о том, как ее лихо провели в магазине Xiaomi Russia на Тверской, 27 при покупке смартфона, который она решила приобрести в подарок дочери.

У москвички накопилось достаточно много бонусов на карте, и она рассчитывала на солидную скидку.

По ее словам, девушка на кассе пошепталась с парнем, который стоял рядом, и сообщила, что списать бонусы при покупке телефона они могут только в размере 10% от цены. Покупательнице показалось это странным, так как в прошлый раз списывали больше.

Затем выяснилось, что девушка бесплатно оформила договор страховки на случай, если разобьется стекло. Чуть позже неожиданно возник чехол на телефон в подарок.

Когда женщина уже рассчиталась, чек оказался спрятанным в пакет с телефоном.

«Достаю и вижу, что „бесплатная“ страховка вбита в чек с вполне конкретной суммой. А скидка на телефон с учетом бонусов составила гораздо больше, чем 10%. Остальными не нужными мне покупками предприимчивая менеджер просто добила до озвученной ранее суммы», — пишет она.

В результате общая сумма получилась, как и обещали, за вычетом 10% от цены телефона. Оказалось, что покупка могла обойтись на 4000 рублей дешевле, если бы находчивые продавцы не добавили без согласия покупателя дополнительных опций.

На вопрос, почему так вышло, девушка на кассе ответила: «Ну я же сделала вам скидку 10 процентов».

В итоге больше всего пострадала дочь покупательницы, поскольку эти деньги были подарком на день рождения, а на скидку за бонусы она хотела приобрести хорошие наушники.

Автор поста же приложила фото чека, в котором товар пробит уже со скидкой. Сам телефон в магазине стоит 18990 рублей.

Москвичка пообещала впредь не пользоваться услугами этого магазина и, возможно, самого бренда, если допускается, что его официальные представители обманывают клиентов.

Пользователи соцсети выразили сочувствие женщине и дали ей несколько советов.