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В жилом доме в подмосковном Серпухове произошел взрыв газа

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© ГУ МЧС России по Московской области

© ГУ МЧС России по Московской области

Вечером 7 марта в жилом доме в подмосковном Серпухове прогремел взрыв бытового газа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Московской области, ЧП произошло в деревне Лукьяново в жилом доме площадью 150 квадратных метров.

От взрыва частично разрушились несущие конструкции. Возгорания не было.

Спасатели извлекли из-под завалов девочку 14 лет, сообщили ТАСС в экстренных службах. Ее доставили в больницу.

В настоящий момент выясняется, остались ли под завалами другие пострадавшие. Ведется разбор рухнувших конструкций.

Как уточнил агентству источник, дом обрушился практически полностью.

Ранее сообщалось, что после взрыва в нижегородском суши-баре были госпитализированы три человека.

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