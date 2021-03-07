В жилом доме в подмосковном Серпухове произошел взрыв газа
- 07 марта 2021, 22:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вечером 7 марта в жилом доме в подмосковном Серпухове прогремел взрыв бытового газа.
Как сообщили в ГУ МЧС по Московской области, ЧП произошло в деревне Лукьяново в жилом доме площадью 150 квадратных метров.
От взрыва частично разрушились несущие конструкции. Возгорания не было.
Спасатели извлекли из-под завалов девочку 14 лет, сообщили ТАСС в экстренных службах. Ее доставили в больницу.
В настоящий момент выясняется, остались ли под завалами другие пострадавшие. Ведется разбор рухнувших конструкций.
Как уточнил агентству источник, дом обрушился практически полностью.
Ранее сообщалось, что после взрыва в нижегородском суши-баре были госпитализированы три человека.
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