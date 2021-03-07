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Дисквалификация норвежца Клебо принесла Большунову серебряную медаль

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Александр Большунов занял второе место в лыжном марафоне на чемпионате мира.

Финишировал он третьим, однако после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо, пришедшему на финиш первым, россиянину присудили серебряную медаль.

Золото в итоге досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

На финише в борьбе с Клебо у 24-летнего россиянина сломалась палка, в результате чего его обошли два норвежца. Штаб российской сборной подал протест, и после его рассмотрения Клебо был дисквалифицирован.

Вслед за этим протест подала норвежская команда, однако его отклонили.

Серебро не обрадовало российского лыжника, поскольку он рассчитывал на золото. Произошедший инцидент расстроил его до слез. На церемонии награждения он не стал надевать серебряную медаль.

Напомним, ранее Большунов одержал триумфальную победу на чемпионате мира в Обертсдорфе. Он блестяще выиграл скиатлон.

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