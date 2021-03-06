Загоревшаяся под Нижневартовском река Обь попала на видео

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее пожар, вспыхнувший прямо посреди реки Обь под Нижневартовском.

По словам очевидцев, сначала произошел взрыв, а потом часть русла охватило пламя.

Как сообщает МЧС, до ближайшего населенного пункта почти 44 км, угрозы жизни людей нет.

Пострадал только один мужчина, находившийся рядом с местом ЧП. Он доставлен в больницу с ожогами.

Глава регионального Росприроднадзора предположил, что причиной пожара могла стать авария на подводном нефтепроводе, который принадлежит компании «Сибуртюменьгаз». Он пояснил, что произошла утечка легких углеводородов, ее обнаружили и, чтобы ликвидировать, подожгли. В результате площадь возгорания составила около 700 кв. м., пишет издание «Подъём».

Представитель АО «Сибуртюменьгаз» сообщил, что участок разлива углеводородов на реке Оби в районе Нижневартовска локализован. В настоящий момент ведется утилизация остатков углеводородов. По его словам, рисков для населения и окружающей среды нет.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, поврежденный участок трубопровода отключен, площадь горения составляет 1000 кв. метров.