В России оценят ректоров вузов

Ректоры российских вузов пройдут ассессмент — цикл комплексной оценки их качеств и компетенций, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В ходе рабочей поездки в Татарстан он принял участие в совещании «Кадры для будущего».

Выступая на нем, Чернышенко объявил о запускаемом совместно с Минобразования цикле сплошного ассессмента руководителей всех высших учебных заведений. Он также обозначил цель проводимой оценки.

«В том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования» — цитирует вице-премьера «РИА Новости».

Он также отметил, что результаты, полученные рабочими группами совещания «Кадры для будущего», свидетельствуют о том, что гигантский дефицит рабочих специальностей в области IT можно преодолеть.

По его словам, в настоящее время дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам — до 1 миллиона человек.

Как писал ранее ridus.ru, задачи по поиску и обучению IT-специалистов в России призван решить нацпроект «Цифровая экономика». В нем содержится направление «Кадры для цифровой экономики», которое должно обеспечить трансформацию рынка труда под новые вызовы IT-сферы.

И. о. директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика» Валентина Куренкова убеждена, что из-за колоссальной востребованности программистов их необходимо готовить прямо со школьной скамьи.