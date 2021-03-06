Рогозин раскрыл планы «Роскосмоса» на ближайшие годы

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных на ближайшие годы запусках и различных программах.

В частности, в 2021 году намечены около 10 запусков британских спутников связи OneWeb на ракетах «Союз», запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука», Узлового модуля к МКС и возобновление лунной программы.

Также запланированы запуск «Луны-25» с европейским Пилот-Д, пуск двух ракет-носителей «Ангара» и пуск «Союза» с космическими туристами.

«И это не считая федеральных и других коммерческих пусков, а также пусков по пилотируемой программе», — сообщил Рогозин в интервью ТАСС.

По его словам, в следующем году ожидается запуск российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» и завершение строительства Национального космического центра, где будут работать 20 тысяч инженеров.

В 2023 году на космодроме «Восточный» стартуют летные испытания «Ангары», ракеты-носителя «Союз-5», нового пилотируемого корабля «Орел», также планируется ввод в эксплуатацию серийного производства ракет «Ангара» в Омске, добавил глава «Роскосмоса».

"Орел" © Антон Новодережкин/ТАСС

В 2024 году планируется запустить к МКС научно-энергетический модуль (НЭМ) и ППТК (перспективный пилотируемый транспортный корабль) «Орел». Кроме того, должен состояться запуск орбитальной «Луны-26».

Рогозин также рассказал агентству, что на 2025 год запланирован запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата «Луна-27», и в том же году «Орел» впервые отправится в полет с экипажем.

Облет Луны космонавтами намечен на 2028 год.

Среди научных задач — запуск миссии на Венеру в 2029 году, а также запуск «Спектра-УФ» и «Спектра-М», подытожил Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса прокомментировал новость о том, что NASA почти в семь раз повысило стоимость услуг по доставке грузов на МКС и их возвращению на Землю. Рогозин отметил, что благодаря проводимой США политике демпинга на рынке пусковых услуг, «в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса».