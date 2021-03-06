Ученый рассказал о риске инфаркта при гриппе

Грипп в шесть раз повышает риск возникновения инфаркта миокарда у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

По его словам, респираторные инфекции часто приводят к сосудистым осложнениям, сердечному приступу или инсульту.

Он отметил, что течение семи дней после заболевания гриппом очень высок риск острого инфаркта миокарда.

«Вакцинация против гриппа у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний существенно снижает риск наступления серьезных сердечно-сосудистых осложнений», — приводит ТАСС слова Брико, сказанные на V Национальной ассамблее «Защищенное поколение» в рамках XXIII Конгресса педиатров России.

Эпидемиолог подчеркнул, что вакцинация снижает риск осложнений и у тех, кто перенес инсульт, и у тех, кто страдает такими эндокринными заболеваниями, как диабет. Она также более чем на 50% эффективна в предупреждении госпитализации при острых респираторных заболеваниях и пневмонии.

Брико предупредил, что риск летального исхода, вызванного гриппом, очень высок у пожилых людей, особенно после 65 лет. «Вакцинация пожилых людей существенно снижает риск заболевания тяжелыми формами и риск смертности, связанный с гриппом», — добавил эпидемиолог.

Он также обратил внимание на тот факт, что грипп очень опасен для беременных. По его словам, во время эпидемии гриппа смертность среди беременных достаточно высока. Кроме того, грипп грозит неблагоприятным исходом беременности. Например, заражение в первом триместре беременности грозит повышением вероятности выкидыша на 25−50%, а преждевременных родов — на 15−20%, предупредил Брико.

Как писал ранее ridus.ru, руководитель НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов отметил, что во время пандемии COVID-19 практически сошло на нет распространение обычного вируса гриппа.

Между тем забывать о различных видах гриппа было бы неосмотрительно. В феврале медики центра «Вектор» зарегистрировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом нового типа A (H5N8). Вирус был обнаружен у семи сотрудников птицефабрики на юге России.

