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Стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей изменится в Москве с 5 апреля

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

С 5 апреля эвакуация автомобилей, припаркованных в неположенном месте, будет происходить в столице по новым тарифам.

Они вводятся с учетом пересчета экономически обоснованной цены. Она включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

При этом городские власти пошли навстречу автомобилистам, установив более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации.

Однако это коснется только тех водителей, которые вовремя оплатят эвакуацию, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Например, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. в 2021 году обходится городу в 9 130 рублей, но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 рублей. Если же оплатить эвакуацию еще до получения машины, как по статистике поступают 85% водителей, то будет действовать дополнительная скидка 25% — тогда придется заплатить лишь 4 837 рублей.

Как писал ранее ridus.ru, в марте прошлого года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить российских автовладельцев от оплаты услуг эвакуатора.

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