В США оценили бортовую пушку Су-57
- 05 марта 2021, 18:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Американский журнал The National Interest дал высокую оценку бортовой пушке ГШ-30−1 российского истребителя пятого поколения Су-57.
В мощности и точности этого оружия можно было убедиться, посмотрев опубликованное в Сети видео с наземными испытаниями пушки.
В ролике демонстрируется виртуозная стрельба по мишени.
Аналитики издания отметили, что это лишь часть огромного потенциала боевой нагрузки Су-57.
«Тяжелая пушка с коротким ходом ствола обладает большой мощностью», — пишут они.
Эксперты также предположили, что модернизировать ГШ-30−1 под Су-57 удалось благодаря наработкам советских инженеров, которые смогли частично уменьшить отдачу при выстреле.
В свою очередь журнал The Drive обратил внимание, что выдвижное орудие размещено справа над крылом, и напомнил, что в базовой версии ГШ-30−1 способна производить до 1,5 тысячи выстрелов в минуту. По данным издания, пушка покрыта аэродинамическим обтекателем, обеспечивающим радиолокационную малозаметность.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим в мире самолетом по всем тактико-техническим показателям.
Ранее The National Interest рассказал о военном отставании США от России в Европе.
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