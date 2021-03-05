В США оценили бортовую пушку Су-57

Американский журнал The National Interest дал высокую оценку бортовой пушке ГШ-30−1 российского истребителя пятого поколения Су-57.

В мощности и точности этого оружия можно было убедиться, посмотрев опубликованное в Сети видео с наземными испытаниями пушки.

В ролике демонстрируется виртуозная стрельба по мишени.

Аналитики издания отметили, что это лишь часть огромного потенциала боевой нагрузки Су-57.

«Тяжелая пушка с коротким ходом ствола обладает большой мощностью», — пишут они.

Эксперты также предположили, что модернизировать ГШ-30−1 под Су-57 удалось благодаря наработкам советских инженеров, которые смогли частично уменьшить отдачу при выстреле.

В свою очередь журнал The Drive обратил внимание, что выдвижное орудие размещено справа над крылом, и напомнил, что в базовой версии ГШ-30−1 способна производить до 1,5 тысячи выстрелов в минуту. По данным издания, пушка покрыта аэродинамическим обтекателем, обеспечивающим радиолокационную малозаметность.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим в мире самолетом по всем тактико-техническим показателям.

Ранее The National Interest рассказал о военном отставании США от России в Европе.