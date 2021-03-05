В дискредитации Зои Космодемьянской участвуют блогеры из РБ и Казахстана

Эксперты компании «Крибрум», которые занимаются выявлением в интернете фальсифицированных данных о Великой Отечественной войне, рассказали, как в Сети пытаются дискредитировать подвиг советской разведчицы Зои Космодемьянской.

«Образ Зои занимает отдельное место в информационном пространстве, так как знакомство с ним у широких масс происходило еще в детстве. Именно поэтому атаки на него особенно значимы, поскольку демонстрируют один из несущих образов и тем самым ставят под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы», — заявил президент «Крибрума» Игорь Ашманов.

Информационные атаки против образа Космодемьянской осуществляются по двум направлениям. Первое: диверсионная группа Зои имела задание уничтожить дома мирных жителей, именно ими она якобы была схвачена и казнена. Часто этот миф дополняется сведениями о том, что немцев в деревне не было. Второе: Космодемьянская была психически нездорова. Об этом впервые написала газета «Аргументы и факты» в 1991 году.

Оба мифа не имеют документальных подтверждений: первый опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта, свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской, второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и несуществующие истории болезни, — отметил Ашманов в интервью КП.

В исследовании «Крибрума» приводятся также данные о географическом положении авторов негативных сообщений о Зое Космодемьянской. В 2015—2016 годы наибольшую активность в очернении образа советской разведчицы проявляли пользователи с Украины. Но с 2017 года их количество снизилось, зато увеличилась численность фальсификаторов из Белоруссии и Казахстана.

«Мы считаем, что к 9 мая 2021 года процесс дискредитации образа Зои Космодемьянской активизируется и станет одной из частей процесса фальсификации истории в целом», — прогнозирует Игорь Ашманов.

С исследованием «Крибрума» о фальсификации российской истории можно ознакомиться здесь.