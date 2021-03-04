«Чтобы перегрева не было»: Новак призвал следить за мировым рынком нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал решения стран ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти в апреле, которые привели к росту цен на нее на 5%.

Он отметил, что этот факт говорит о постепенном восстановлении рынка.

По его словам, именно дефицит сырья способствует снижению коммерческих запасов нефти.

В четверг, 4 марта, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 67,31 доллара.

«Сегодня мы видели, что цены на нефть выросли почти на 5% в результате тех решений, которые были приняты только что в рамках заседания ОПЕК+», — цитирует Новака «РИА Новости».

При этом он предупредил, что странам-участницам ОПЕК+ необходимо следить за мировым нефтяным рынком. «Надо внимательно смотреть за тем, чтобы перегрева не было на рынке, с тем, чтобы цены не были завышены, и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей, интересы потребителей», — приводит ФАН слова вице-премьера, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».

Он также выразил надежду, что дальнейшая ситуация на нефтяном рынке будет более стабильной.

Новак сообщил, что в апреле Россия будет увеличивать добычу нефти на согласованные с ОПЕК+ 130 тысяч баррелей в сутки. «Это важно для удовлетворения сезонного спроса на внутреннем рынке», — объяснил он.

Недавно аналитики Bank of America пересмотрели свои прогнозы по нефтяному рынку и теперь ожидают роста цен самыми быстрыми темпами с 1970-х годов, хотя ранее полагали, что баррель марки Brent не будет продаваться дороже 50 долларов в среднем по итогам 2021 года.

Согласно новой модели, средняя цена на нефть будет колебаться в диапазоне от 50 до 70 долларов за баррель, но в пиковые моменты достигнет и стодолларовой отметки.

Ключевым фактором роста цен на нефть все последние месяцы являются договоренности ОПЕК+ временно не наращивать добычу и добровольное обязательство Саудовской Аравии в одностороннем порядке сократить добычу в феврале-марте на 1 миллионов баррелей в день. В целом сейчас страны картеля сокращают добычу на 7,2 миллиона баррелей к уровню 2018 года.