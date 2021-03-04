В Минцифры нашли способ борьбы с телефонным мошенничеством

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало меры по борьбе с телефонным мошенничеством, связанным с подменой номера исходящего соединения.

В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления сообщается о том, что на сети ряда крупнейших российских операторов реализована система обмена информацией.

Она предоставляет возможность оператору определить, действительно ли с этого номера совершен звонок. Для этого оператор, на сеть которого поступает вызов, может отправить запрос оператору, которому принадлежит номер звонящего.

Данная система очистки трафика позволяет подключение любых операторов связи, имеющих стандартные межоператорские стыки.

«Проект постановления устанавливает право оператора связи при осуществлении телефонного вызова запросить информацию об инициаторе вызова и не пропустить вызов при неполучении ответа или несоответствии полученной информации совершаемому вызову», — уточняется в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных актов.

Как рассказали в Минцифры «РИА Новости», злоумышленники подменяют номера телефонов с целью финансового мошенничества и для распространения ложных террористических сообщений.

Ранее сообщалось, что МВД впервые с середины 2019 года планирует обновить приложения для экстренного вызова полиции. В нем появится сервис для борьбы с мошенническими звонками, однако для этого пользователю придется предоставить программе доступ к своей телефонной книге. Реализация инициативы обойдется в 63 миллиона рублей.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что мошенники должны сами вносить вас в «черный список». Этого можно добиться, если во время разговора с аферистами продемонстрировать свою осведомленность в том, что вам звонит преступник.

