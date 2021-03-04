Российского курсанта парализовало после прививки от коронавируса

Курсанту смоленской военной академии Кириллу стало плохо сразу же после вакцинации.

Его перевели в госпиталь 25 февраля. У него наблюдались скачки температуры, отказывали ноги.

По словам тети курсанта, Кириллу поставили диагноз «растяжение мышц» и категорически отказывались давать какие-либо препараты, кроме Лоратадина и витаминов.

Родителям пришлось с большим трудом добиваться перевода сына в Подмосковье.

«В итоге отказали полностью ноги, Кирилл перестал их чувствовать. Мы обратились в госпиталь, чтобы нам предоставили реанимабиль или вертолет для перевозки его в Москву или в Подольск, на что получили отказ», — вспоминает тетя курсанта в беседе с Readovka.

Она рассказала, что, только когда у Кирилла уже отказала тазовая и брюшная область, выделили реанимабиль, и 2 марта его доставили в военный госпиталь Подольска в очень тяжелом состоянии.

Там у Кирилла диагностировали синдром Гийена-Барре (острое аутоиммунное заболевание, характеризующееся поражением нервной и мышечной систем).

Мать курсанта в интервью изданию подчеркнула, что врачи убеждены в том, что это заболевание спровоцировала именно вакцина, и, по их мнению, в смоленском госпитале упустили время. В настоящий момент Кирилл не чувствует даже рук.

Как писал ранее ridus.ru, призывник из севастопольской воинской части Максим Чурилов попал в реанимацию после того, как ему ввели вакцину от COVID-19, несмотря на наличие медицинских противопоказаний и письменный отказ. По словам бабушки бойца Ирины Чуриловой, когда призывникам части № 83576 в Севастополе объявили об обязательной вакцинации против коронавируса, Максим попытался объяснить, что у него тяжелый сезонный поллиноз и он с детства не получал никаких вакцин из-за риска тяжелой аллергической реакции. Но ни у него, ни у других отказавшихся от вакцинации военных заявления не приняли.