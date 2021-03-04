Почему организацию Анастасии Васильевой признали иностранным агентом

Министерство юстиции включило профсоюз, созданный Анастастией Васильевой, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«В ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности», — приводит «РБК» сообщение пресс-службы Минюста.



«Альянс врачей» был создан в 2018 году как независимый профсоюз медиков. Организацию возглавила личный врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева.

Профсоюз официально входит в медиаструктуру «Фонда борьбы с коррупцией», который был признан иноагентом в октябре 2019 года. Согласно действующему законодательству, статус иностранного агента положен не только некоммерческим организациям, получающим деньги из-за рубежа, но и тем НКО, которые используют «имущество российских юрлиц, работающих с привлечением средств от иностранных источников».

«Включение „Альянса врачей“ в перечень иноагентов — ситуация ожидаемая. Никто не скрывает связи данной организации с созданным господином Навальным „Фондом борьбы с коррупцией“, который уже был признан иностранным агентом. Кроме того, профсоюз лишь на словах занимается защитой прав медицинских работников, на самом деле его деятельность носит политический характер. Анастасия Васильева неоднократно призывала россиян выходить на несогласованные акции, а также высказывалась против проведения „Бессмертного полка“ и голосования по конституционным поправкам. Еще „Альянс врачей“ участвовал в кампании по дискредитации российской вакцины от коронавируса „Спутник V“», — прокомментировал в беседе с ridus.ru член Общественной палаты РФ, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Ранее «Альянс врачей» уличили в финансовых махинациях, осуществляемых с помощью сбора добровольных пожертвований.