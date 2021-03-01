Instagram анонсировал новую функцию

С 1 марта многие пользователи Instagram смогут подключать к своему прямому эфиру до трех человек.

Это станет возможным благодаря новой функции Live Rooms.

«Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам „удвоить“ ваш прямой эфир», — говорится на сайте Instagram.

Отмечается также, что данная функция позволит вести в Instagram ток-шоу или просто общаться с друзьями.

Кроме того, она предоставит новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.

Во всем мире функция станет доступна в ближайшее время.

Как писал ранее ridus.ru, в апреле прошлого года Instagram выпустил обновление собственного видеосервиса IGTV. Главные изменения коснулись дизайна сервиса.

Instagram продолжает развивать и основное приложение. Ранее в веб-версии социальной сети появилась возможность переписываться с другими пользователями, прежде эта функция была доступна только в приложениях. Также в веб-версии теперь можно просматривать прямые трансляции.

Некоторые новые функции появились в Instagram из-за пандемии коронавируса.