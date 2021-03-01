Instagram анонсировал новую функцию
- 01 марта 2021, 21:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 1 марта многие пользователи Instagram смогут подключать к своему прямому эфиру до трех человек.
Это станет возможным благодаря новой функции Live Rooms.
«Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам „удвоить“ ваш прямой эфир», — говорится на сайте Instagram.
Отмечается также, что данная функция позволит вести в Instagram ток-шоу или просто общаться с друзьями.
Кроме того, она предоставит новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.
Во всем мире функция станет доступна в ближайшее время.
Как писал ранее ridus.ru, в апреле прошлого года Instagram выпустил обновление собственного видеосервиса IGTV. Главные изменения коснулись дизайна сервиса.
Instagram продолжает развивать и основное приложение. Ранее в веб-версии социальной сети появилась возможность переписываться с другими пользователями, прежде эта функция была доступна только в приложениях. Также в веб-версии теперь можно просматривать прямые трансляции.
Некоторые новые функции появились в Instagram из-за пандемии коронавируса.
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