Видео: на Варшавском шоссе несколько машин ехали по встречке задним ходом

Днем 28 февраля несколько автомобилей практически перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве.

Они ехали по встречной полосе задним ходом, умышленно создавая помехи всему потоку.

Эти опасные маневры попали на видео. На кадрах видно, как машины резко перестраивались, не давая проехать другим автомобилям.

Создавалось впечатление, что водители целенаправленно устроили это рискованное представление ради собственного развлечения.

Как сообщает Дептранс Москвы, ЦОДД выявил марки и номера автомобилей нарушителей. Их оказалось восемь. Среди них — два «Мерседеса», «Ягуар», «Ниссан Тиана», «Форд Мондео» и три «Киа».

Все данные будут переданы в ГИБДД, а нарушителей привлекут к ответственности, возможно, уголовной, говорится в сообщении столичного департамента транспорта, опубликованном в Telegram-канале.

Пользователи Сети бурно отреагировали на размещенное видео, выразив свое возмущение, гражданами, которые ведут себя, как обезьяны.

Как позднее сообщили в Госавтоинспекции столицы, водителей, устроивших дрифт задним ходом, задержали в течение часа на улице Артюхиной. В отношении нарушителей ПДД составлены протоколы.