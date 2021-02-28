Ученые предупредили об опасных последствиях майнинга биткоинов

По результатам исследования, проведенного американскими учеными, выяснилось, что майнинг криптовалюты представляет угрозу для климата Земли.

Дело в том, что на этот процесс уходит огромное количество электроэнергии.

Согласно статистике, данный объем превышает годовое энергопотребление некоторых стран.

Специалисты установили, что добыча биткоинов требует огромных энергозатрат, поскольку компьютер выполняет в ходе этого процесса сложную последовательность алгоритмов.

«Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для биткоинов», — цитирует газета The Guardian профессора экономики Университета Нью-Мексико Бенджамина Джонса.

Поэтому ученые призвали государства ввести меры по регулированию майнинга криптовалюты, которые помогут снизить «углеродный след».

Недавно руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев заявил, что из-за майнинга биткоина в атмосферу Земли попало от 37 до 70 миллионов тонн углекислого газа. По его словам, ежегодный объем энергозатрат на «добычу» криптовалюты оценивается в 75−125 миллиардов киловатт-часов, из которых на долю России приходится около 6%.

Как пишет газета «Известия», 25 февраля бывший министр финансов России и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что криптовалюта схожа с финансовой пирамидой МММ, основанной Сергеем Мавроди.

Между тем, по данным на 26 февраля, курс биткоина упал с начала недели на 16%, а по состоянию на 28 февраля 15:56 мск стоимость биткоина составляет 44 795 долларов.