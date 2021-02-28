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Ученые предупредили об опасных последствиях майнинга биткоинов

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© pixabay.com

© pixabay.com

По результатам исследования, проведенного американскими учеными, выяснилось, что майнинг криптовалюты представляет угрозу для климата Земли.

Дело в том, что на этот процесс уходит огромное количество электроэнергии.

Согласно статистике, данный объем превышает годовое энергопотребление некоторых стран.

Специалисты установили, что добыча биткоинов требует огромных энергозатрат, поскольку компьютер выполняет в ходе этого процесса сложную последовательность алгоритмов.

«Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для биткоинов», — цитирует газета The Guardian профессора экономики Университета Нью-Мексико Бенджамина Джонса.

Поэтому ученые призвали государства ввести меры по регулированию майнинга криптовалюты, которые помогут снизить «углеродный след».

© pixabay.com

© pixabay.com

Недавно руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев заявил, что из-за майнинга биткоина в атмосферу Земли попало от 37 до 70 миллионов тонн углекислого газа. По его словам, ежегодный объем энергозатрат на «добычу» криптовалюты оценивается в 75−125 миллиардов киловатт-часов, из которых на долю России приходится около 6%.

Как пишет газета «Известия», 25 февраля бывший министр финансов России и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что криптовалюта схожа с финансовой пирамидой МММ, основанной Сергеем Мавроди.

Между тем, по данным на 26 февраля, курс биткоина упал с начала недели на 16%, а по состоянию на 28 февраля 15:56 мск стоимость биткоина составляет 44 795 долларов.

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