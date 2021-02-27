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Теща комментатора Виктора Гусева лишилась квартиры, став жертвой мошенников

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© Николай Галкин/ТАСС

© Николай Галкин/ТАСС

Спортивный комментатор Виктор Гусев сообщил, что квартирой его тещи обманом завладели мошенники.

По словам Гусева, злоумышленники представились сотрудниками Следственного комитета и убедили доверчивую женщину продать им квартиру якобы в рамках спецоперации по поимке черных риелторов.

Мошенники утверждали, что сделка по продаже квартиры будет фиктивной.

«К моему горькому сожалению, любимая теща поверила этим мошенникам, хоть и не с первого звонка: они обрабатывали ее целый месяц, присылали постановления о возбуждении уголовного дела против риелторской конторы на бланках Следственного комитета, с двуглавыми орлами и печатями», — рассказал комментатор на своей странице в Facebook.

Он добавил, что представители старшего поколения — «настоящие советские люди, которые верят печатям и газетам». В результате квартира была продана, а деньги за нее переданы «следователям», написал Гусев.

Комментатор также обратился ко всем с просьбой распространить эту информацию как можно шире, чтобы не дать преступникам ни малейшего шанса попользоваться человеческим горем. «Мы, конечно, обратились в прокуратуру и очень надеемся и верим, что нам помогут», — заключил он.

Ранее сообщалось, что жительница города Иваново доверилась незнакомцам, которые предлагали бытовую технику по низким ценам, и в итоге лишилась 4,4 миллиона рублей, хранившихся в старой стиральной машине в кладовке.

Также ridus.ru рассказывал о том, что москвичка 1940 года рождения поддалась на уловки мошенников и выбросила в окно 1 миллион рублей.

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