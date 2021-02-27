В Москве почтили память Немцова: фоторепортаж

В центре Москвы на Большом Москворецком мосту состоялась акция памяти политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года.

Владимир Кара-Мурза-младший на Большом Москворецком мосту.

В течение дня люди возлагали цветы к месту убийства Немцова. По данным Mob Counter, в акции принимали участие более 3,5 тысячи человек, включая послов США, Британии и Латвии, главу партии «Яблоко» Николая Рыбакова, писателя Виктора Шендеровича, экс-премьера Михаила Касьянова, общественного деятеля Владимира Кару-Мурзу-младшего и других медийных персон. «Белый счётчик» сообщает о 5,5 тысячи пришедших почтить память политика.

Полиция перекрыла вход на Красную площадь и усилила меры безопасности на мосту.

Акции памяти Бориса Немцова прошли также в Санкт-Петербурге, Ярославле, где политик в последние годы жизни работал депутатом областной думы, и других городах.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту, когда вместе с любовницей Анной Дурицкой возвращался из ресторана домой. Исполнители убийства были арестованы в 2017 году. Ими оказались Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Киллеров приговорили к заключению в колонии строгого режима на сроки от 11 до 20 лет. По мнению следствия, заказчиком ликвидации Немцова является бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Он до сих пор находится в розыске.

