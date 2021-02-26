Видео: танцовщицы в бикини поздравили чиновников в Ленобласти с 23 февраля

Чиновницы из города Волхова Ленинградской области решили поздравить своих коллег в местной администрации с Днем защитника Отечества довольно оригинальным способом.

Чтобы порадовать мужчин, они пригласили за собственные деньги профессиональных танцовщиц.

Те блестяще справились со своей задачей, исполнив зажигательную самбу в перьях и купальниках.

После появившегося в соцсетях видео, запечатлевшего этот танец, и последовавшей за этим негативной реакцией пользователей, несколько сотрудниц администрации решили сами себя наказать и написали заявления об уходе. Однако увольнять их не стали, поскольку руководство города не нашло в таком поздравлении ничего постыдного.

По словам главы администрации Волхова Алексея Брицуна, в данном выступлении ничего криминального нет. Он отметил, что, во-первых, другого места для поздравления просто нет, а во-вторых, девушки голыми не были и исполнили профессионально поставленный номер. Брицун даже высказал сожаление по поводу своего отсутствия на этом мероприятии, сообщает «Подъём».