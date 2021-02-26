найти ×
   
  • USD +0.96
    74.44
  • EUR +0.87
    90.37
СохранитьСохранено0
×

10108

Видео: танцовщицы в бикини поздравили чиновников в Ленобласти с 23 февраля

Small f1a6d446e0
кадр из видео

кадр из видео

Чиновницы из города Волхова Ленинградской области решили поздравить своих коллег в местной администрации с Днем защитника Отечества довольно оригинальным способом.

Чтобы порадовать мужчин, они пригласили за собственные деньги профессиональных танцовщиц.

Те блестяще справились со своей задачей, исполнив зажигательную самбу в перьях и купальниках.

После появившегося в соцсетях видео, запечатлевшего этот танец, и последовавшей за этим негативной реакцией пользователей, несколько сотрудниц администрации решили сами себя наказать и написали заявления об уходе. Однако увольнять их не стали, поскольку руководство города не нашло в таком поздравлении ничего постыдного.

По словам главы администрации Волхова Алексея Брицуна, в данном выступлении ничего криминального нет. Он отметил, что, во-первых, другого места для поздравления просто нет, а во-вторых, девушки голыми не были и исполнили профессионально поставленный номер. Брицун даже высказал сожаление по поводу своего отсутствия на этом мероприятии, сообщает «Подъём».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Россия может лишиться 20% доходов из-за «зеленой энергетики» к 2040 году
005044читать позжечитаю позже
Экология
«Шумные соседи»: человеческие звуки вредят животным в океанах
-604260читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета

Эксперт предупредил о возможных проблемах.

-205410читать позжечитаю позже

Наука и техника
Как продлить жизнь ноутбуку23 ноября 2020

Названы основные правила работы при высоких нагрузках.

1011713читать позжечитаю позже