Мать сумела вернуть похищенного бывшим мужем сына

Более чем полгода потребовалось москвичке Ксении Фирсовой для освобождения ее сына из квартиры бывшего мужа.

Она рассказала подробности настоящей спецоперации, которую пришлось провести, чтобы вернуть мальчика.

После развода оба сына Фирсовой должны были остаться с ней по решению суда, однако матери удалось забрать только младшего.

Второго сына все это время держал в заточении отец, который уже семь лет не работает.

Ксения и ее мать месяцами стояли под окнами, чтобы напоминать Коле, что его любят, и в результате их настойчивость принесла свои плоды.

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«Мы с приставами еще вчера приходили, с самого утра. Четыре с половиной часа простояли у него под дверью. Он отказался выходить даже с ними (документами) ознакомиться. Ребенок был, естественно, в квартире», — описала женщина происходившие события в беседе с «РЕН ТВ».

По ее словам, все уговаривали упрямого отца, но безрезультатно. В итоге Фирсовой пришлось уехать.

На следующий день, мужчина вышел из квартиры вместе с любовницей. У лифта их уже поджидала Фирсова, ее мать и консьержка. «Мы его остановили, сказали, пора ребенка возвращать. Он долго не пускал нас квартиру, где был ребенок один заперт», — рассказала женщина в интервью телеканалу.

В конце концов, полицейские и приставы получили разрешение вскрыть дверь в квартиру, поскольку мальчик находился там один несколько часов, что по закону считается угрозой его здоровью. Сейчас он вместе с мамой и братом, играет и чувствует себя счастливым.

Ранее жительница Петербурга Юлия Шик рассказала, как ей удалось вернуть своих детей, которых за два года до этого похитил бывший муж и увез в Португалию. Возвращение детей превратилось в масштабную операцию.

