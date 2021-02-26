Собянин высказал свое мнение по поводу установки памятника на Лубянке

Комментируя проходящее на сайте правительства Москвы «Активный гражданин» голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади, мэр столицы Сергей Собянин изложил свою точку зрения.

По его словам, голосование было призвано выбрать их двух кандидатов: Александра Невского и Феликса Дзержинского.

Собянин отметил, что после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, однако стало очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам.

«Голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», — написал градоначальник в своем блоге.

По его мнению, для такого рода решений требуется больше согласия людей, поскольку памятники, установленные на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество.

«Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — заключил Собянин.

Лубянская площадь. © mos.ru

Ранее сообщалось, что 25 февраля на сайте правительства Москвы «Активный гражданин» началось голосование по инициативе Общественной палаты столицы о выборе памятника для установки на Лубянской площади.

По данным на 25 февраля, князю Александру Нескому отдали свои голоса 67% участников, а около 33% поддержали возвращение к зданию ФСБ России Железного Феликса. На тот момент в голосовании приняли участие около 40 тысяч человек.

Однако на следующий день разница между количеством голосов, отданных за военачальника и за политического деятеля, оказалась минимальной. По данным на 10:12, показатели были 51 и 49% соответственно, сообщает ФАН. Свой выбор сделали почти 255 тысяч жителей столицы.

Еще в декабре 2020 года руководство общероссийской организации «Офицеры России» обратилось к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой оценить законность демонтажа памятника Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади в Москве 1991 году и вернуть монумент.



Но антикоммунистически настроенные круги выступили против восстановления памятника основателю ВЧК и организатору «красного террора». В качестве альтернативы установке бронзового Дзержинского россияне предложили ряд вариантов: поставить памятник объединителю Руси великому князю Ивану III, вернуть фонтан, действовавший на Лубянской площади до революции, или вообще ничего не ставить.