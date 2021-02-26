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Гражданин России захотел стать мэром Нью-Йорка

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© pixabay.com

© pixabay.com

Живущий в США россиянин Виталий Филипченко заявил о своем намерении баллотироваться в мэры Нью-Йорка.

По его словам, он собирается научить город грамотно расходовать бюджет.

В настоящее время должность мэра Нью-Йорка занимает демократ Билл Де Блазио, а новые выборы градоначальника пройдут 2 ноября. При этом предварительные выборы намечены на 22 июня.

Уроженец Сибири Виталий Филипченко планирует баллотироваться как независимый кандидат.

В беседе с «РИА Новости» он рассказал, что приехал в США более 10 лет назад. Женат на американке, однако не отказывается от российского гражданства.

«У меня компания по грузовым перевозкам, то есть постоянно на дорогах, постоянно видим проблемы. Я увидел, что бюджет Нью-Йорка используется очень неграмотно», — объяснил Филипченко свое желание стать мэром.

Он пояснил, что одни из самых дорогих расходов — это дороги, поскольку асфальт кладут через каждые два-три года, хотя это нужно делать как минимум каждые 10 лет.

По мнению Филипченко, Нью-Йорк ничем не отличается от России, поскольку у них схожие проблемы — дураки и дороги.

Кроме того, россиянин отметил, что не менее актуальными являются вопросы доступного жилья и образования.

Филипченко также обратил внимание на то, баллотирующиеся в мэры миллионеры не думают о людях с низким и средним уровнем доходов, поскольку у богачей «психология акул: увидел, задушил, победил».

Свои шансы он оценивает довольно высоко — в 50%. По его словам, он демонстрирует возможность эмигрантов подтверждать свои права.

Ранее телеведущий Владимир Познер заявил, что считает лучшей страной для жизни Францию, а лучшими городами — Париж и Нью-Йорк.

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