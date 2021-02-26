В Белоруссии запускается производство российской вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «Генериум» и РУП «Белмедпрепараты» запускают в Республике Беларусь производство вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной в РФ Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи.

РФПИ передал предприятию «Белмедпрепараты» технологию производства вакцины, предоставил необходимый биологический материал, а также помог с закупкой оборудования и сырья. Выпуск препарата в Республике Беларусь позволит полностью обеспечить потребность соседнего государства в вакцине против коронавируса.

«Совместное производство вакцины «Спутник V» - важный этап взаимодействия между нашими странами. Промышленная кооперация и развитие сотрудничества позволяют реализовывать такие значимые совместные проекты для эффективной защиты населения Республики Беларусь. Между нашими странами также достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Республики Беларусь, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины. Помощь в трансфере технологии оказывают институт Гамалеи, компания «Генериум» и РФПИ, - прокомментировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По данным опроса, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob, однозначно согласны сделать прививку только 10% россиян, а еще 19% — скорее готовы, но сомневаются. Решительное «нет» прививке говорит 41% жителей России.