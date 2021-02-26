Байден: США никогда не признают Крым российским

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом никогда не признает Крым российской территорией и будет поддерживать в этом вопросе Украину.

Американский лидер сделал это заявление по случаю «годовщины незаконной оккупации Крыма».

«В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Он отметил, что США вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиями России. Байден добавил, что Вашингтон продолжает работать над привлечением РФ к ответственности за «агрессию» на Украине.

Как писал ранее ridus.ru, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что события 2014 года стали финалом «тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен Россией». По его словам, все началось с экономического кризиса в стране, после которого «Украина погрязла в долгах за российский газ и была вынуждена согласиться на российскую военную базу в Севастополе».

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Страны ЕС и США назвали воссоединение полуострова с Россией аннексией и отказались признавать результаты голосования.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что в том, что Украина потеряла Крым, виноват нынешний глава страны Джо Байден, который в 2014 году занимал второй пост в системе высшей власти Штатов и не помешал воссоединению Крыма и России.