найти ×
   
  • USD +0.96
    74.44
  • EUR +0.87
    90.37
СохранитьСохранено0
×

101345

Психолог: сериал «Чикатило» вызовет рост числа нападений на женщин

Small f1a6d446e0
© постер к фильму

© постер к фильму

Намеченная на 18 марта премьера сериала «Чикатило» о двойной жизни маньяка-убийцы может стать причиной роста числа нападений на женщин, предупредила психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, нередки случаи, когда людей с маниакальными наклонностями бессознательно провоцируют на нападение личности с психологией жертвы.

Абравитова отметила, что после любого яркого события в обществе всегда происходит всплеск чего-то подобного. Она считает, что причины этого могут быть разными.

«Например, существуют люди с психологией жертвы, а жертва — всегда провокатор, — объяснила психолог в беседе с ФАН. — Даже когда они ничего не делают, их внутреннее устройство становится спусковым крючком для агрессии». Она подчеркнула, что насильник и жертва — это тандем.

Эксперт рассказала об одном эксперименте, подтверждающем ее точку зрения. В помещении собрали 20−30 женщин и рассадили их спиной к двери. Причем одна из испытуемых обладала психологией жертвы либо переживала в прошлом нападения с изнасилованием. Когда в комнату заводили преступников и спрашивали, на кого они решилb бы напасть, в 100% случаев насильники выбирали именно ту единственную.

В качестве еще одного примера Абравитова привела пример из своей практики. Она рассказала в интервью изданию, что ее знакомая, возглавляющая вуз доктор экономических наук, становилась жертвой изнасилования семь раз.

Как писал ранее ridus.ru, в рамках YouTube-проекта журналиста Антона Лядова «The Люди» вышел документальный фильм «30 мифов о Чикатило», в котором генерал-майор Виктор Бураков, руководивший операцией по поимке преступника, раскрыл тайны этого маньяка. В распоряжении Буракова имелись 25 писем, которые Чикатило писал из СИЗО своему адвокату, но на самом деле их получали оперативники и психиатр. Эти письма и легли в основу ленты.

© Недеря Олег/ИТАР-ТАСС

© Недеря Олег/ИТАР-ТАСС

Напомним, маньяк Андрей Чикатило считается самым известным советским серийным убийцей, за кровожадность его прозвали «ростовским потрошителем», «бешеным зверем» и «красным кошмаром», он совершил 53 доказанных убийства, а по оперативным сведениям — более 65.

Также ridus.ru рассказывал о деле «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который в своих преступлениях превзошел даже Чикатило.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
«Боевая ничья»: спарринг кота с петухом попал на видео
807537читать позжечитаю позже
Животные
«Прыжок с переворотом»: кот впечатляюще покорил высоту
13013166читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Стоит ли спать со смартфоном: так ли безвредны наши гаджеты

Врач-невролог советует удалять их на пару метров и отключать от сети.

119551читать позжечитаю позже

Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен19 ноября 2020

Гипотеза содержит «зрелое зерно», но пока она не подтверждена.

6020488читать позжечитаю позже