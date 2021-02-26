Психолог: сериал «Чикатило» вызовет рост числа нападений на женщин

Намеченная на 18 марта премьера сериала «Чикатило» о двойной жизни маньяка-убийцы может стать причиной роста числа нападений на женщин, предупредила психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, нередки случаи, когда людей с маниакальными наклонностями бессознательно провоцируют на нападение личности с психологией жертвы.

Абравитова отметила, что после любого яркого события в обществе всегда происходит всплеск чего-то подобного. Она считает, что причины этого могут быть разными.

«Например, существуют люди с психологией жертвы, а жертва — всегда провокатор, — объяснила психолог в беседе с ФАН. — Даже когда они ничего не делают, их внутреннее устройство становится спусковым крючком для агрессии». Она подчеркнула, что насильник и жертва — это тандем.

Эксперт рассказала об одном эксперименте, подтверждающем ее точку зрения. В помещении собрали 20−30 женщин и рассадили их спиной к двери. Причем одна из испытуемых обладала психологией жертвы либо переживала в прошлом нападения с изнасилованием. Когда в комнату заводили преступников и спрашивали, на кого они решилb бы напасть, в 100% случаев насильники выбирали именно ту единственную.

В качестве еще одного примера Абравитова привела пример из своей практики. Она рассказала в интервью изданию, что ее знакомая, возглавляющая вуз доктор экономических наук, становилась жертвой изнасилования семь раз.

Как писал ранее ridus.ru, в рамках YouTube-проекта журналиста Антона Лядова «The Люди» вышел документальный фильм «30 мифов о Чикатило», в котором генерал-майор Виктор Бураков, руководивший операцией по поимке преступника, раскрыл тайны этого маньяка. В распоряжении Буракова имелись 25 писем, которые Чикатило писал из СИЗО своему адвокату, но на самом деле их получали оперативники и психиатр. Эти письма и легли в основу ленты.

© Недеря Олег/ИТАР-ТАСС

Напомним, маньяк Андрей Чикатило считается самым известным советским серийным убийцей, за кровожадность его прозвали «ростовским потрошителем», «бешеным зверем» и «красным кошмаром», он совершил 53 доказанных убийства, а по оперативным сведениям — более 65.

Также ridus.ru рассказывал о деле «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который в своих преступлениях превзошел даже Чикатило.