Как педагогический дизайн помогает готовить современных учителей

В последнее время российская система образования испытывает серьезные метаморфозы. Постоянный технологический рост, усиление роли онлайн-обучения в период пандемии, массовая цифровизация всех сфер нашей жизни требуют успевать за изменениями не только работающих специалистов или соискателей рынка труда, но и педагогов, которым нужно готовить новые кадры с учетом современных реалий и требований. Эффективным инструментом для этого становится педагогический дизайн. О принципах работы этой технологии и ее важности для образования рассказали на пресс-конференции в ИД «Аргументы и факты» представители Томского государственного университета.

Чтобы соответствовать задачам сегодняшней реальности, образовательные программы нужно в меру необходимости «подстраивать» под нее.

«Наш университет этим занимается этим не первый год — предоставляет дополнительные образовательные услуги, — говорит и. о. ректора ТГУ Виктор Демин. — Их содержание и педагогический дизайн должны соответствовать задачам трудоустройства. Мы решаем ряд задач по созданию новых программ вместе со службами занятости, рассматриваем и разрабатываем те программы, которые точно востребованы у работодателей и связаны с большей вероятностью трудоустройства».

При этом в новой реальности нужны новые подходы к проектированию программ. Они должны строиться на принципиально иных основаниях, на том, что сегодня называют цифровой дидактикой, считает директор института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель.

«Мы работаем над программой подготовки к предпринимательской деятельности — и мы изначально проектируем программу в смешанном формате, — объясняет он. — Здесь есть возможность и поработать в аудитории с преподавателем, и подключиться удаленно, и подключить специалистов из регионов… Разработка таких программ — стратегическая задача не только для нашего университета, но и для страны в целом».

По словам директора института дистанционного образования ТГУ, стимулирование проявления, развития практикоориентированных программ дополнительного и профессионального образования является одной из важных задач для государства.

«Программа должна зажигать. Она должна зажигать в человеке огонь, мотивировать его на смену профессии. Важный элемент в программах дополнительного профобразования — мотивация роста и раскрытие потенциала. Мы руководствуемся этими принципами при построении наших программ», — добавил Михаил Шепель.

Такая технология, как конструктор, позволяет перестроить программу под новые условия и вывести образование на новый уровень через формирование у преподавателя дизайнерского мышления. Теперь учитель должен не только видеть глубину материала, но и понимать, как можно перестроить его, получить обратную связь.

Мы нашли продуктивное решение — стали подходить к своим программам с позиций педагогического дизайна или педагогического проектирования, — рассказывает директор Центра повышения квалификации и переподготовки ТГУ Светлана Велединская. — Это специальная технология подхода к образовательному продукту как к инженерному — очень четкое видение конечных целей и пошаговая технология проектирования, которая за несколько шагов выводит продукт к потребителю. Все программы проектируются с большой онлайн-компонентой, и это то, что ценят наши партнеры.

«С выходом в онлайн всем пришлось перепроектировать свои традиционные курсы, — добавляет директор института передовых технологий обучения ТГУ Елена Другова. — Лучше делать это последовательно и обдуманною, с помощью специалистов — педагогических дизайнеров. Педагогический дизайн — это четкая методология. Имеется несколько признанных в мире моделей. Проблема в том, что преподавателю, чтобы полноценно перестроить свой курс, нужна институциональная поддержка. Ему нужен педдизайнер. Ему нужна обратная связь от студентов и работодателей. Сам преподаватель тоже может освоить эту технологию, и понимать, какие шаги необходимо сделать».

В современном мире компетенция педагогического дизайнера популярна не только в университетах и не только в рамках допобразования. Она очень востребована в быстро растущем рынке образовательных технологий edtech, то есть коммерческих образовательных продуктов, которые появляются в школьном, вузовском, дополнительном образовании.



Спрос на педагогических дизайнеров сегодня огромен, — констатирует Елена Другова. — Это растущая область компетенций, на которую есть большой запрос. Мы уже больше 300 человек обучили. Мы скоро начинаем новую школу, она называется „Педагогический дизайн в смешанном обучении“. Ее спроектировали в прошлом году в рамках программы ТГУ „Цифровой университет“. Сама школа-интенсив проходит на протяжении 2−3 недель. Участники проходят все этапы педдизайна, участники работают со своей проблемой, со своим образовательным продуктом, делятся опытом друг с другом — люди приходят профессионально расти, и мы эту ситуацию обустраиваем.

Как отмечает директор института передовых технологий обучения ТГУ, педагогический дизайн сегодня применим к любому современному формату — это методология грамотного проектирования от фундамента до вершины всего процесса обучения. При этом хорошему педагогическому дизайнеру кроме способности последовательно выстраивать необходимые процессы нужно обладать еще и развитой эмпатией, чтобы уметь налаживать коммуникацию с обучающимся.

«Задача конструирования программы фактически решается во многих отраслях, не только в педагогике, — резюмирует Виктор Демин. — Когда понятно, кто приходит на программу, и какие на выходе должны получиться образовательные результаты. Здесь нужна способность четко анализировать, разбивать на составные части. Это очень перспективное направление — подготовка людей, которые могли бы строить такие правильно сконструированные образовательные программы».