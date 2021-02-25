Уральского депутата заподозрили в сепаратизме

Предложение депутата думы Екатеринбурга Александра Колесникова о создании на территории России Русской республики имеет все признаки сепаратизма. Такое мнение высказала в интервью ridus.ru председатель адвокатской коллегии «Тамир» Оксана Михалкина.

Колесников заявил в ходе встречи с председателем комитета Госдумы по законодательству Павлом Крашенинниковым, что у русского народа «нет национальной автономии в составе РФ». По мнению депутата, подобное положение дел грозит «исчезновением русской национальности».

«Почему не объединить 46 областей, 3 города федерального значения и эту несчастную Еврейскую автономную область и сделать Русскую республику со столицей в Екатеринбурге? Или мы должны оставаться аморфной массой и как национальность исчезнуть?» — приводит слова Колесникова «Коммерсантъ».



Призывы к изменению государственных и внутригосударственных границ — это признаки сепаратизма. Я думаю, что заявление Колесникова — чистой воды популизм. Депутат просто пытается привлечь к себе внимание. Так что реализована его инициатива, конечно, не будет, — прокомментировала Оксана Михалкина.

Ранее депутат думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков предложил наказывать СМИ, которые публикуют информацию о представителях ЛГБТ-сообщества. Он уверен, что гомосексуализм не менее опасен, чем распространение запрещенных веществ.