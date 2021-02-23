Столкновения полиции с радикалами произошли около офиса Зеленского

Несколько тысяч сторонников приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» * Сергея Стерненко собрались у администрации президента Украины в Киеве.

В результате между ними и полицией произошли столкновения.

В начале митинга сторонники Стерненко вели себя спокойно, однако около 21:30 (мск) они предприняли попытку прорвать оцепление полиции и подойти ближе к офису. В результате возникла потасовка, в толпе раздались несколько пиротехнических взрывов, появился дым. Кроме того, митингующие стали бросать в стражей порядка файеры и снежки.

Как сообщает «РИА Новости», во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека, приговорив к семи годам с конфискацией половины имущества. Вечером того же дня несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить националиста.

О своем похищении депутат Коминтерновского райсовета Одесской области Сергей Щербич сообщил в полицию в 2015 году. Он рассказал, что Сергей Стерненко вместе со своим соратником Русланом Демчуком избивали его, требуя отказаться от депутатского мандата. Правоохранители сначала арестовали похитителей, а затем выпустили их из-под стражи.

Ранее ridus.ru писал о том, что 1 января 2021 года украинские националистические организации провели в Киеве факельное шествие в честь 112-й годовщины рождения Степана Бандеры. Участие в мероприятии приняли несколько сот человек.



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* В январе 2015 года «Правый сектор» был внесен в реестр запрещенных в России организаций.